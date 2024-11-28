«Реал» потерял полузащитника в матче с «Ливерпулем»

Французский хавбек Эдуардо Камавинга, выступающий за мадридский «Реал», получил повреждение по ходу поединка с «Ливерпулем» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

22-летний полузащитник был заменен в начале второго тайма. Камавинга покидал поле, хромая и испытывая дискомфорт в задней части левой ноги. Сегодня, 28 ноября, Эдуардо пройдет медицинское обследование, по результатам которого будет определен его срок восстановления.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Энфилд» и завершился поражением «королевского» клуба со счетом 0:2.

Камавинга в нынешнем сезоне провел девять поединков, отметившись голевой передачей.