​Рио Фердинанд: «Сейчас «Ливерпуль» задаёт тон»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, «Ливерпуль» принимал дома мадридский «Реал» и сумел победить со счетом 2:0, забив оба гола во втором тайме. Бывший игрок английской сборной Рио Фердинанд впечатлён успехом подопечных Арне Слота, он считает, что именно его команда сейчас является лучшей в Европе и задаёт тон

- «Ливерпуль» сейчас задаёт тон всем остальным командам, они выглядят голодными до побед. Слот выпускает их на поле как ротвейлеров. Я даже готов поставить деньги на то, что «Ливерпуль» выиграет в этом году Лигу чемпионов, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.