Мадридский «Реал потерпел» поражение в очередном, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, испанцы проиграли на выезде английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Во втором тайме «Реал» получил право на пенальти, к мячу подошел французский нападающий Килиан Мбаппе, но он не сумел переиграть голкипера хозяев поля. Его промах прокомментировал Джуд Беллингем, он не считает этот эпизод ключевым:

- Это бывает, но он испытывает давление из-за своей известности и популярности. Мы проиграли этот матч за пенальти точка просто соперник выступил лучше, - цитирует слова английского нападающего BBC Sport.