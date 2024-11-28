​Уоткинс: «Мы контролировали «Ювентус»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английская «Астон Вилла» принимала на своем поле туринский «Ювентус», но не сумела его переиграть -команды в итоге так и не забили друг другу ни мяча. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал итоги игры, он считает что его команда добилась положительного результата:

- Я считаю это положительным результатом. Понимаю, что фанаты хотят видеть много голов и мы стараемся. Но сегодня главным было не проиграть. «Ювентус» - это очень сильная команда, что она подтвердила на поле. Но мы контролировали её, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.