К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, нидерландский чемпион ПСВ принимал на своём поле «Шахтёр» из Донецка. К восемьдесят шестой минуте ПСВ проигрывал со счётом 0:2 и, казалось, всё уже кончено.

Однако «крестьяне» реально удивили, они забили три мяча в оставшиеся игровое время и вырвали победу. Как оказалось, такого в истории Лиги чемпионов ещё не было - чтобы команда, которая проигрывает к 86-й минуте со счётом 0:2, в итоге вырвало победу.

В следующем туре Лиги чемпионов ПСВ предстоит сыграть с французским «Брестом», это случится десятого декабря.