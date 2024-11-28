​Макаллистер: «Ливерпуль» доминировал»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» забил два мяча во втором тайме игры с мадридским «Реалом» и одержал победу. Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер, он же был признан игроком матча. Он поделился своим комментарием по поводу событий игры:

- Всегда приятно забивать таким большим командам, как «Реал». И ещё важнее побеждать. Мы доминировали. Все делают всё возможное для команды. Постараемся продолжать в том же духе, - цитирует слова Макаллистера TNT Sports.

«Ливерпуль» выиграл все пять прошедших матчей.