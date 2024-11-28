​Беллингем: «Ливерпуль» контролировал игру»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» забил два мяча во втором тайме игры с мадридским «Реалом» и одержал победу. События матча прокомментировал английский нападающий «Реала» Джуд Беллингем, он отдал должное сопернику:

- Честно говоря, «Ливерпуль» с первой минуты контролировал матч. У нас были отрезки владения мячом, но ничего особого они не принесли. Мы показали плохую игру против одной из лучших команд Европы. Теперь важно выиграть три оставшихся матча и выйти в следующий раунд, - цитирует слова Беллингема TNT Sports.