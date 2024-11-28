Слот: «Мы лучше работали с мячом»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» забил два мяча во втором тайме игры с мадридским «Реалом» и одержал победу. События прошедшей игры прокомментировал наставник английской команды Арне Слот:

- Вы, наверное, понимаете что играть против команды, которая так часто выигрывала Лигу чемпионов - это нечто особенное. Несколько лет назад они сделали и нам, «Ливерпулю», больно, и сейчас очень приятно победить. Я думаю, что мы сыграли интенсивнее и лучше работали с мячом, - цитирует слова Слота BBC Sport.

«Ливерпуль» выиграл все пять прошедших матчей.