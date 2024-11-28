​Глеб: «Барселона» - среди фаворитов Лиги чемпионов»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Александр Глеб высказался по поводу обновлённого формата Лиги чемпионов. Он назвал фаворитов нынешнего розыгрыша, включив в этот список и свой бывший клуб. Напомним, что в «Барселоне» сменился тренер, и результаты клуба пошли в гору, каталонцы теперь удачно выступают и в ЛЧ, в отличие от предыдущих лет.

- Кто сейчас фавориты ЛЧ? «Барса» в этом году точно входит в список. Зависит от того, в каком состоянии команды подойдут к основным играм. «Реал», «Барса», «Ливерпуль», «Сити»? Я думаю, да, - цитирует слова Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Александр Глеб выступал за «Барселону» в период с 2008 по 2011 год, до этого он успел поиграть также за лондонский «Арсенал».