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Лига чемпионов

​Глебу нравится новый формат Лиги чемпионов

28 Ноября 2024 • 01:20 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Александр Глеб высказался по поводу обновлённого формата Лиги чемпионов. Напомним, что с этого года группы были упразднены и все вышедшие в групповую стадию команды проводят один большой общий турнир, в котором каждая из них играет по восемь матчей. Глебу нравится такой формат:

- Просто футбол как есть смотрю, а кто там, что там, даже не вникал. Заметил ли я, что сейчас команды играют не как раньше дома и в гостях с одними и те же соперниками? Ну, изменилось, конечно, заметил, - цитирует Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Александр Глеб выступал за «Барселону» в период с 2008 по 2011 год, до этого он успел поиграть также за лондонский «Арсенал».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Глеб
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