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Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»

28 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать (1)
Ливерпуль
2:0
Реал Мадрид
окончен

Оценки игрокам Карло Анчелотти

Пятнадцать лет «Ливерпуль» не мог обыграть «Реал», проиграв семь матчей из восьми. В Англию «короли» изначально ехали в статусе аутсайдера, что и подтвердили в итоге. Даже как-то грустно было наблюдать за таким «Реалом», без Винисиуса создавшим только «тоненький» пенальти. Справедлива ли уверенная победа «Ливерпуля»? И кто очень слабо сыграл против «красных»?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Карло Анчелотти.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Реал Мадрид
(1:0) Макаллистер Алексис52'  
(2:0) Гакпо Коди76'  
Келлехер КаомхинБрэдли Конор 87' (Гомес Джо ( 87') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюГравенберх Райан  17'Макаллистер Алексис  40'Салах МохамедДжонс Кёртис 83' (Собослаи Доминик ( 83') Диас ЛуисНуньес Дарвин  13' 68' (Гакпо Коди ( 68')
Запасные: Эндо ВатаруЯрош ВитезславДэвис ХарвиМортон ТайлерЭллиотт ХарвиКуанса ДжареллАлександер-Арнольд Трент
Куртуа ТибоВальверде ФедерикоАсенсио Рауль  13'Рюдигер АнтониоМенди Ферлан  70' 71' (Гарсия Франсиско III ( 71') Камавинга Эдуардо 56' (Себальос Дани ( 56'  80') Модрич Лука 79' (Эндрик II ( 79'  89') Гюлер Арда 56' (Васкес Лукас ( 56') Беллингем ДжудДиас БраимМбаппе Килиан
Запасные: Гонсалес ФранЯньес ДаниэльАгуадо ДиегоДе Льянос УгоГарсия ГонсалоЛунин АндрейВальехо Хесус
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЛИВЕРПУЛЬ» – «РЕАЛ»

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ – 3,5. Так все ждали, когда количество суперзвёзд в старте «Реала» сократиться. Джуд наконец получил больше свободы и двигался по всему периметру поля, но что на выходе? Пустота.

Обе попытки дриблинга – неудачно, единоборства проиграны восемь раз из 14, потерь – 12, обостряющих передач – ноль. Вообще не получился матч у Джуда, полузащита «Ливерпуля» его просто съела.

ФЕРЛАН МЕНДИ – 3,0. Но были те, кто сыграл ещё хуже. Ферлан Менди так залип на дриблинг Мо Салаха, что пришлось уложить египтянина в своей штрафной площади. Француз привёз пенальти и практически тут же был заменён.

Но за 71 минуту пребывания на поле фланг Менди «Ливерпуль» вскрывал регулярно. Салах и Кёртис Джонс вольготно себя чувствовали, принеся справа три опасных момента.

КИЛИАН МБАППЕ – 3,0. Ну не идёт у него в «Реале», не идёт. Да, забивает ноунеймам в Испании, показывает скорость, отличную технику, но не решает в нужные моменты Килиан. Более того, подводит в самые важные моменты – а это совсем не ДНК «Реала». Ещё и в Лиге чемпионов.

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Сегодня два раза потерял мяч Мбаппе, подарив «Ливерпулю» опасные моменты – один раз чуть автогол не случился, затем Салах заработал пенальти. Килиан не только привозил, он ещё и свои моменты губил. Точнее один момент – пенальти, проигранный Келлехеру.

Худший игрок матча
Килиан Мбаппе Ферлан Менди Джуд Беллингем Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:15
а чем Гюлер сыграл лучше Джуда? а Диас?
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