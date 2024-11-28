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«Шахтёр» уступил ПСВ, ведя в два гола к 87-й минуте

28 Ноября 2024 • 01:00 Комментировать
ПСВ
3:2
Шахтёр Донецк
окончен

Только в прошлом туре впервые победившие в новом формате Лиги чемпионов ПСВ и «Шахтёр» пытались развить свой успех.

В дебюте был обмен уколами. Ворвался по центру к штрафной соперника Жоан Бакайоко после ошибки Дмитрия Крыськива и пробил в дальний нижний угол, но в падении вратарь спас свою команду. В ответ ворвался с правого фланга на скорости в штрафную Ефим Конопля и прострелил на линию вратарской, где в падении пробил Даниил Сикан точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. Отобрал мяч на чужой половине поля Исмаэль Сайбари и выдал поперек на Ноа Ланга, который пробил из-под защитника, но в падении забрал мяч в свои руки кипер. На 37-й минуте после обрезки Маттео Дамса перехватил мяч Конопля и тут же вырезал в центр на Александра Зубкова, который из-под защитника пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:2. С угла поля Зубков подал на ближнюю штангу, где головой пробил Николай Матвиенко, но мяч головой с линии ворот вынес защитник Оливье Боскальи. После скидки головой от Люка де Йонга пробил с линии штрафной Малик Тильман, но в падении снова спас свою команду вратарь. На 69-й минуте грубо налетел прямой ногой на ногу сопернику перед своей штрафной Педринью, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Вскоре сместился с правого фланга к линии штрафной Жоан Бакайоко и попытался закрутить в дальнюю девятку, но вытянулся в струну кипер и перевел на угловой. На 87-й минуте неожиданно Тильман пробил со штрафного в нижний ближний угол ворот, застав врасплох голкипера, который поймал мяч в руки, но вместе с ним влетел в сетку - 1:2. Подхватил мяч Тильман перед чужой штрафной и вторым касанием пробил точно в ближнюю девятку, без шансов для вратаря - 2:2 за несколько минут. В конце компенсированного времени после прострела от Ирвинга Лосано с фланга пробил в падении де Йонг, парировал перед собой вратарь, но точно на Рикардо Пепи, который добивал с метра уже в пустые ворота - 3:2.

ПСВ с 8 очками делит 17-е место, соперник (4) - 25-е.

Протокол игры  
ПСВ3:2Шахтёр Донецк
  8'Сикан Даниил (0:1)
  37'Зубков Александр (0:2)
(1:2) Тильман Малик87'  
(3:2) Пепи Рикардо90'  
(2:2) Тильман Малик90'  
Бенитес ВальтерКарсдорп Рик 90' (Ледесма Ричард ( 90') Фламинго РайанБоскальи Оливье  59' 75' (Лосано Ирвинг ( 75') Дамс Маттео 46' (Пепи Рикардо ( 46') Сайбари Исмаэль  85'Жуниор МауроТильман МаликБакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛанг Ноа 64' (Тиль Гус ( 64')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоОбиспо АрмандоОппегорд ФредрикБабади Исаак
Ризнык ДмитрийКонопля ЕфимБондарь ВалерийМатвиенко НиколайПедринью XXV  69'Крыськив Дмитрий  87'Зубков Александр 66' (Степаненко Тарас ( 66') Бондаренко АртёмСудаков ГеоргийКевин IV 72' (Франич Бартол ( 72') Сикан Даниил 55' (Эгиналдо де Соуза Лемос ( 55')
Запасные: Швед МарьянГрам АлааАзаров ИраклийФесюн КириллПедриньо IIВинисиус ТобиасТраоре ЛассинаГомес МарлонНевертон
27 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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