«Шахтёр» уступил ПСВ, ведя в два гола к 87-й минуте

Только в прошлом туре впервые победившие в новом формате Лиги чемпионов ПСВ и «Шахтёр» пытались развить свой успех.

В дебюте был обмен уколами. Ворвался по центру к штрафной соперника Жоан Бакайоко после ошибки Дмитрия Крыськива и пробил в дальний нижний угол, но в падении вратарь спас свою команду. В ответ ворвался с правого фланга на скорости в штрафную Ефим Конопля и прострелил на линию вратарской, где в падении пробил Даниил Сикан точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. Отобрал мяч на чужой половине поля Исмаэль Сайбари и выдал поперек на Ноа Ланга, который пробил из-под защитника, но в падении забрал мяч в свои руки кипер. На 37-й минуте после обрезки Маттео Дамса перехватил мяч Конопля и тут же вырезал в центр на Александра Зубкова, который из-под защитника пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:2. С угла поля Зубков подал на ближнюю штангу, где головой пробил Николай Матвиенко, но мяч головой с линии ворот вынес защитник Оливье Боскальи. После скидки головой от Люка де Йонга пробил с линии штрафной Малик Тильман, но в падении снова спас свою команду вратарь. На 69-й минуте грубо налетел прямой ногой на ногу сопернику перед своей штрафной Педринью, за что увидел перед собой прямую красную карточку. Вскоре сместился с правого фланга к линии штрафной Жоан Бакайоко и попытался закрутить в дальнюю девятку, но вытянулся в струну кипер и перевел на угловой. На 87-й минуте неожиданно Тильман пробил со штрафного в нижний ближний угол ворот, застав врасплох голкипера, который поймал мяч в руки, но вместе с ним влетел в сетку - 1:2. Подхватил мяч Тильман перед чужой штрафной и вторым касанием пробил точно в ближнюю девятку, без шансов для вратаря - 2:2 за несколько минут. В конце компенсированного времени после прострела от Ирвинга Лосано с фланга пробил в падении де Йонг, парировал перед собой вратарь, но точно на Рикардо Пепи, который добивал с метра уже в пустые ворота - 3:2.

ПСВ с 8 очками делит 17-е место, соперник (4) - 25-е.