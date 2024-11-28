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Голевая и предголевая передачи Головина не спасли: «Монако» в меньшинстве уступил «Бенфике»

28 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Монако
2:3
Бенфика
окончен

«Монако» и «Бенфика» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 27 ноября на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако2:3Бенфика
(1:0) Бен-Сегир Элисс13'  
  48'Павлидис Вангелис (1:1)
(2:1) Магасса Сунгуту67'  
  84'Кабрал Артур (2:2)
  88'Амдуни Зеки (2:3)
Маецки РадославВандерсон VСинго Вилфред  42'  58'Керер Тило  41'Кайо Энрике 57' (Мависса Кристиан ( 57'  79') Камара Ламин 57' (Магасса Сунгуту ( 57') Закария Денис  41' 90' (Иленикена Джордж ( 90') Аклиуш МагнесБен-Сегир Элисс 63' (Балогун Фоларин ( 63') Головин АлександрЭмболо Брель 63' (Салису Мохаммед ( 63')
Запасные: Уаттара КассумКён ФилиппТезе ДжорданМинамино ТакумиЛьенар ЯннМатазо ЭлиоТинкр Жоан
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди НиколасАльваро Фернандес  29'Эурснес Фредрик 85' (Баррейро Леандро ( 85') Флорентину  6' 65' (Амдуни Зеки ( 65') Ди Мария Анхель 90' (Рольхейсер Бенхамин ( 90') Кекчю ОркунАктюркоглу Мухаммед  42'Павлидис Вангелис 65' (Кабрал Артур ( 65')
Запасные: Гомеш АндреСоареш СамуэлФеликс НунуКаборе ИссаСкьеллеруп АндреасПаренте ТиагоСилва АнтониуБайрами Адриан
27 ноября. Стадион "Луи II".
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К матчам пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина подошло на третьей строчке общей таблицы. Пока ничего не значит, но выглядит круто. Развивать успех монегаски бросились в матче против «Бенфики». Александр Головин вышел в старте, атакующую группу вокруг него сколотили Бен-Сегир (слева), Аклиуш (справа) и Брель Эмболо вышел играть наконечник копья.

Как раз атакой справа начали хозяева. Аклиуш пробежался и перевёл на другой фланг, откуда Бен-Сегир и бил в дальний. Немного не попал. Для гола нужно было участие Головина, и Александр его предоставил через пять минут. Сам же начал атаку Саша, раскрутив её ещё на своей половине поля. В завершении бил Вандерсон с дуги штрафной площади, Трубин парировал мяч в сторону, где уже дежурил Головин. Александр вернул мяч на второй темп, откуда и отличился Бен-Сегир – 1:0.

Бодрое начали тайм футболисты «Монако», а завершили – гости. Обязан был сравнивать счёт Ди Мария, но после того, как забрал «обрез» у чужой штрафной площади не смог переиграть Маецки. А после подачи от угла поля ещё и Отаменди пробил выше ворот. Если в первом тайме команды распределили время активности, то во втором ураганно начали синхронно.

В первой же толковой атаке Эмболо принял мяч после кикса Аклиуша, развернулся и метров с десяти лупанул в штангу. Проходит минута и Кайо зачем-то делает скидку на голкипера метров с тридцати. Естественно, Павлидис мяч перехватывает, опережает Маецки и бьёт уже по пустым воротам – 1:1.

В следующей же атаке Эмболо одной передачей вскрывает оборону «Бенфики», Аклиуш вырывается на рандеву с голкипером, обыгрывает его и забивает. Всё бы хорошо, но на пару сантиметров Магнес забирается в офсайд. Обидно? Очень. Но через три минуты такая же участь постигла «Бенфику». Ди Мария открывается слева и практически от лицевой линии переводит на дальнюю штангу. Набежавший Бах вколачивает мяч в сетку и отправляется праздновать. Но и тут нет гола – небольшой офсайд поймал Ди Мария.

Невероятно событийный второй тайм продолжает Синго. На исходе часа игры защитник «Монако» бьёт соперника локтем в верховой борьбе, получает вторую жёлтую карточку и оставляет свою команду в меньшинстве. А она берёт и забивает через десять минут. Головин дотащил мяч в штрафную площадь и отдал левее, откуда прострелил Мависса. По диагонали мяч дошёл до Магассы, а тот бильярдным ударом в касание уложил мяч в угол – 2:1.

Но удержать победный счёт не получилось. В концовке матча очередной шикарный кросс вырезал Ди Мария, а Кабрал на мгновение опередил Мависса и пробил под перекладину – 2:2. А через пару минут Анхель уже с другого фланга выпилил похожую передачу, а защитники почему-то не держали Амдуни, пробившего под перекладину – 2:3.

Невероятно событийный матч выдали «Монако» и «Бенфика», проигравшими в итоге остались хозяева.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бенфика

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