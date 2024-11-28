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Лига чемпионов

«Астон Вилла» с «Ювентусом» не порадовали голами

28 Ноября 2024 • 00:56 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:0
Ювентус
окончен

«Астон Вилла» с «Ювентусом» провели матч пятого тура Лиги чемпионов.

Первый тайм не изобиловал угрозами воротам. После подачи углового Пау Торрес головой с близкого расстояния направил мяч чуть-чуть выше рамки. Бубакар Камара здорово вывел на удар Олли Уокинса, а тот с десятка метров в касание не переиграл вратаря. На 45-й минуте со штрафного метров с 20 Люка Динь зарядил в перекладину у правой девятки.

Во втором тайме после подачи с углового мяч прилетел на дальнюю штангу на Франисшку Консейсау, удар в упор головой, и кипер чудом среагировал. В ответ Джон Макгинн метров с семи расстреливал ворота и попал в защитника. На 90-й минуте Морган Роджерс добавил мяч в сетку ворот гостей, но за мгновение до этого было нападение на голкипера, нет гола.

0:0, бирмингемцы с 10 очками делят седьмое место, «Ювентус» (8) - 16-е.

Протокол игры  
Астон Вилла0:0Ювентус
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКарлос Диего СантосТоррес Пау II  39'Динь ЛюкаКамара Бубакар I 78' (Дуран Джон ( 78') Тилеманс Юри  10'Бэйли Леон  12' 86' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 86') Макгинн ДжонРоджерс МорганУоткинс Олли 78' (Баркли Росс ( 78')
Запасные: Конса ЭзриНеделькович КостаОльсен РобинБуэндия ЭмилианоМатсен ЯнГаучи ДжоМингс ТайронБогард Ламар
Ди Грегорио МикелеСавона Николо 66' (Данило Луис ( 66') Калюлю Пьер  45'Гатти ФедерикоКамбьясо АндреаЛокателли МануэльТюрам Кефрен 86' (Фаджоли Николо ( 86') Консейсау ФрансишкуКопмейнерс Тëн  90'Йылдыз Кенан 82' (Мбангула Самюэль ( 82') Веа Тимоти  77'
Запасные: Пинсольо КарлоПерин МаттиаРухи Юнас
27 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
28 Ноября 2024 в 01:03
Сказать нечего особо по матчу. Семь игроков в лазарете, нападения нет, играем академично на ничью, в надежде забить мимоходом. Почему-то игроки боятся бить по воротам, когда необходимо и тормозят свои же атаки. Будем надеяться на зимнее ТО и мысли Мотты после каникул. Построение игры чёткое, защита старается, Фаджоли спит, Купмейнерс забыл зачем его приобрели, а так ничего, валерьянку почти не пьём:) Forza Juventus!
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