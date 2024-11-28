«Астон Вилла» с «Ювентусом» не порадовали голами

«Астон Вилла» с «Ювентусом» провели матч пятого тура Лиги чемпионов.

Первый тайм не изобиловал угрозами воротам. После подачи углового Пау Торрес головой с близкого расстояния направил мяч чуть-чуть выше рамки. Бубакар Камара здорово вывел на удар Олли Уокинса, а тот с десятка метров в касание не переиграл вратаря. На 45-й минуте со штрафного метров с 20 Люка Динь зарядил в перекладину у правой девятки.

Во втором тайме после подачи с углового мяч прилетел на дальнюю штангу на Франисшку Консейсау, удар в упор головой, и кипер чудом среагировал. В ответ Джон Макгинн метров с семи расстреливал ворота и попал в защитника. На 90-й минуте Морган Роджерс добавил мяч в сетку ворот гостей, но за мгновение до этого было нападение на голкипера, нет гола.

0:0, бирмингемцы с 10 очками делят седьмое место, «Ювентус» (8) - 16-е.