«Болонья» забила свой первый гол в Лиге чемпионов, но уступила «Лиллю»

Оказавшаяся в квартете худших команд Лиги чемпионов «Болонья» в пятом туре играла дома против «Лилля».

Уже на пятой минуте итальянцы забили свой первый гол в сезоне - Риккардо Орсолини исполнил передачу на ход Тийсу Даллинге, тот ворвался в штрафную правее центра и пробил в дальний угол с рикошетом от штанги. Радость была недолгой - вне игры. У гостей Алешандро Рибейро после навеса с углового бил головой на дальней штанге, однако мяч попал в каркас ворот. На 44-й минуте ошиблись хозяева на правом фланге обороны, Джонатан Дэвид подхватил мяч, прошел в лицевую и прострелил на Нгалайеля Мукау, первый удар заблокировал на ленточке защитник, но со второй попытки 17-й номер гостей направил снаряд в дальний угол - 0:1.

После перерыва Даллинга после навеса с правого фланга пробил головой с отскоком от газона, но кипер спас свои ворота. Хараламбос Ликояннис исполнил подачу со штрафного на ближнюю штангу, где Джон Лукуми, оторвавшись от опекуна, переправил мяч в ближний угол - 1:1. Вскоре Матиас Фернандес-Пардо вошел в штрафную хозяев с левого края и прострелил по диагонали назад, а Мукау метров с восьми послал мяч в дальний угол - 1:2. Фернандес-Пардо после передачи Дэвида простреливал во вратарскую, вратарь смахнул мяч в защитника, а затем помог избежать автогола. голкипер оставил «Болонью» в игре после ударов Фернандеса-Пардо и Осама Сахрауи, Дэвид добивал бисиклетой, но здесь уже помог защитник.

«Лилль» с 10 очками делит восьмое место, у противника только один балл.