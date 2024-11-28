Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Селтик» едва не проиграл «Брюгге» после дурацкого автогола

28 Ноября 2024 • 00:54 Комментировать
Селтик
1:1
Брюгге
окончен

Середняки общего раунда Лиги чемпионов «Селтик» и «Брюгге» провели матч пятого тура.

В первом тайме моментов было маловато, хотя уже на пятой минуте Ферран Ютгла с 18 метров пробил рядом с правой штангой. Андреас Сков-Ольсен справа вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил рядом с дальней штангой. На 26-й минуте Кэмерон Картер-Викерс, не глядя, назад сделал пас на вратаря к дальней штанге, а тот - располагался у ближней, и мяч закатился в угол ворот - 0:1.

Во втором тайме Максим де Кёйпер неожиданно оказался на позиции центрального нападающего и с 18 метров пробил рядом  правой штангой. В ответ Рео Хатате с 22 метров направил мяч чуть-чуть правее рамки. Де Кёйпер слева исполнил перевод к дальней штанге, где Сков-Ольсен в касание ногой пробил выше ворот. На 60-й минуте Алекс Валле слева сделал пас в штрафную площадь на Дайдзэна Маэду, который пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку - 1:1. В центре штрафной площади прошёл пас на Ютглу, который с десяти метров в окружении защитников поразил правый угол, но ВАР отменил гол - вне игры.

Соперники набрали по очку и остались в середине таблицы.

Протокол игры  
Селтик1:1Брюгге
  26'Картер-Викерс Кэмерон (0:1)
(1:1) Маэда Дайдзэн60'  
Шмейхель КасперДжонстон АлистерКартер-Викерс КэмеронТрасти ОстонТэйлор Грэг 59' (Валле Алекс ( 59') Энгельс Арне 59' (Бернарду Паулу ( 59'  84') Макгрегор КаллумХатате РеоКюн Николас 89' (Чжун Ян Хён ( 89') Фурухаси Кёго 76' (Айда Адам ( 76') Маэда Дайдзэн 76' (Форрест Джеймс ( 76')
Запасные: Ралстон ЭнтониНавроцкий МайкСинисало ВильямиМаккоуэн ЛюкУэлш СтивенПальма ЛуисСкэйлз Лиам
Миньоле СимонСейс Хоакин  90'Ордоньес Хоэль  48'Мехеле Брэндон  76'Де Кёйпер МаксимЯшари АрдонРафаэль ОнедикаСков-Ольсен Андреас 77' (Верман Ромео ( 77') Ванакен ХансЦолис Христос 90' (Нильсен Каспер ( 90') Ютгла Ферран 77' (Талби Чемсдин ( 77')
Запасные: Ромеро СаидСкораш МихалСпилеерс ЙорнеВетлесен УгоЯккерс НординСаббе Кириани
27 ноября. Стадион "Селтик Парк".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Селтик

Новости по матчу

27 Ноября
22:30
«Селтик» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
26 Ноября
20:48
Ставка и прогноз на матч Селтик — Брюгге Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
17:46
Прогноз на точный счёт матча Селтик — Брюгге Лиги чемпионов — 27 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Илон Маск обратился к Роналду Роналду сделал заявление после победного дубля Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Кейн обвинил Роналду и Месси «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону»
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
1
0
3.90 3.85 1.80
Видео
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5
1
5.00 4.20 1.58
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
0
2.42 3.65 2.60
Видео
Окончен
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
1
1
2.26 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
0
3
4.70 4.20 1.62
Видео
Окончен
Монако Монако
Бенфика Бенфика
2
3
1.99 3.80 3.30
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Лилль Лилль
1
2
2.45 3.40 2.70
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
0
0
2.34 3.50 2.80
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
3
2
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Ноября
01:00 · Лига чемпионов
«Шахтёр» уступил ПСВ, ведя в два гола к 87-й минуте
00:56 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» с «Ювентусом» не порадовали голами 1
00:54 · Лига чемпионов
«Болонья» забила свой первый гол в Лиге чемпионов, но уступила «Лиллю»
00:54 · Лига чемпионов
«Селтик» едва не проиграл «Брюгге» после дурацкого автогола
00:52 · Лига чемпионов
«Боруссия» устроила разгром в Загребе
27 Ноября
23:24 · Лига чемпионов
Головин отметился голевой передачей в матче с «Бенфикой»
22:41 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» прервала серию поражений разгромом «Штутгарта»
22:39 · Лига чемпионов
Худяков на ноль дебютировал в Лиге чемпионов, его «Штурм» обыграл «Жирону»
22:30 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 18
22:30 · Лига чемпионов
«Монако» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
22:30 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Динамо» Загреб - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
22:30 · Лига чемпионов
ПСВ - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
22:30 · Лига чемпионов
«Селтик» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:30 · Лига чемпионов
«Болонья» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:17 · Лига чемпионов
Мин Джэ: «Баварии» по силам выиграть Лигу чемпионов»
22:07 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» и «Ювентус» объявили составы на матч Лиги чемпионов
22:07 · Лига чемпионов
Чалханоглу – о победе над «РБ Лейпцигом»: «Мы должны были забивать больше»
21:57 · Лига чемпионов
Головин – в основе «Монако» на матч Лиги чемпионов
21:56 · Лига чемпионов
Зелиньски: «Здорово быть на вершине таблицы в Лиге чемпионов»
21:53 · Лига чемпионов
Салах – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»
20:57 · Лига чемпионов
«Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» 1
20:29 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 1
20:28 · Лига чемпионов
«Штурм» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:43 · Лига чемпионов
Худяков дебютирует за «Штурм» в Лиге чемпионов
Все новости