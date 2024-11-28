«Селтик» едва не проиграл «Брюгге» после дурацкого автогола

Середняки общего раунда Лиги чемпионов «Селтик» и «Брюгге» провели матч пятого тура.

В первом тайме моментов было маловато, хотя уже на пятой минуте Ферран Ютгла с 18 метров пробил рядом с правой штангой. Андреас Сков-Ольсен справа вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил рядом с дальней штангой. На 26-й минуте Кэмерон Картер-Викерс, не глядя, назад сделал пас на вратаря к дальней штанге, а тот - располагался у ближней, и мяч закатился в угол ворот - 0:1.

Во втором тайме Максим де Кёйпер неожиданно оказался на позиции центрального нападающего и с 18 метров пробил рядом правой штангой. В ответ Рео Хатате с 22 метров направил мяч чуть-чуть правее рамки. Де Кёйпер слева исполнил перевод к дальней штанге, где Сков-Ольсен в касание ногой пробил выше ворот. На 60-й минуте Алекс Валле слева сделал пас в штрафную площадь на Дайдзэна Маэду, который пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку - 1:1. В центре штрафной площади прошёл пас на Ютглу, который с десяти метров в окружении защитников поразил правый угол, но ВАР отменил гол - вне игры.

Соперники набрали по очку и остались в середине таблицы.