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Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти

28 Ноября 2024 • 00:53 Комментировать (22)
Ливерпуль
2:0
Реал Мадрид
окончен

«Ливерпуль» и «Реал» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 27 ноября на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Реал Мадрид
(1:0) Макаллистер Алексис52'  
(2:0) Гакпо Коди77'  
Келлехер КаомхинБрэдли Конор 87' (Гомес Джо ( 87') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюГравенберх Райан  17'Макаллистер Алексис  40'Салах МохамедДжонс Кёртис 83' (Собослаи Доминик ( 83') Диас ЛуисНуньес Дарвин  13' 68' (Гакпо Коди ( 68')
Запасные: Эндо ВатаруЯрош ВитезславДэвис ХарвиМортон ТайлерЭллиотт ХарвиКуанса ДжареллАлександер-Арнольд Трент
Куртуа ТибоВальверде ФедерикоАсенсио Рауль  13'Рюдигер АнтониоМенди Ферлан  70' 71' (Гарсия Франсиско III ( 71') Камавинга Эдуардо 56' (Себальос Дани ( 56'  80') Модрич Лука 79' (Эндрик II ( 79'  89') Гюлер Арда 56' (Васкес Лукас ( 56') Беллингем ДжудДиас БраимМбаппе Килиан
Запасные: Гонсалес ФранЯньес ДаниэльАгуадо ДиегоДе Льянос УгоГарсия ГонсалоЛунин АндрейВальехо Хесус
27 ноября. Стадион "Энфилд".
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Суперматч, ремейк финала Лиги чемпионов, битва гигантов – называйте, как хотите. Встреча «Ливерпуля» и «Реала» - это всегда интересно. Особенно сейчас, когда Слот построил прессинг-машину в Ливерпуле, а Анчелотти словил дисбаланс в Мадриде. «Красные» понимали, что сейчас лучший момент, чтобы разрушить неудачную серию. Из последних восьми матчей против «Реала» они проиграли семь, лишь однажды скатав 0:0.

А последняя победа «красных» над «Реалом» была датирована 2009 годом. За новой «Ливерпуль» рванул сразу же, мадридцам не позволили даже головы поднять. Точнее, «Реал» сам согласился на игру вторым номером. И любопытно, что первую угрозу гости получили с контратаки. Салах отобрал мяч у Мбаппе и раскрутил наступление, в завершении которого Дарвин пробил с правого полуфланга. Куртуа отразил мяч точно в ногу Раулю Асенсио, от которого мог случиться автогол. Но сам же молодой защитник успел выбить с «ленточки».

Давление «Ливерпуля» продолжалось. Опасно били со средней дистанции Луис Диас и Дарвин Нуньес – Куртуа уверенно тащил. «Реал» ответил только ударом Арды Гюлера со стандарта, тогда мяч улетел над перекладиной. В этом вязком футболе команды отправились на перерыв. Давление хозяев сказалось на старте второй половины встречи.

Весь «Реал» заперли хозяева в штрафной площади, от дуги которой Макаллистер сыграл правее. Сам же открылся Алексис на ответный пас Конора Брэдли и бильярдно пробил в угол – 1:0. И всё вроде хорошо шло для «Ливерпуля», но на исходе часа игры в одной первых толковых атак «Реал» заработал пенальти. Васкес мяч принял и убрал Робертсона на замахе, после чего Эндрю срубил соперника. Пенальти – отличный шанс.

Но это был не день Мбаппе. Ударом с 11 метров Килиан не смог переиграть Келлехера! Проходит десять минут и право на свой пенальти получает «Ливерпуль». Опять же после потери Мбаппе Мо Салах закрутил в дриблинге Менди и получил по ногам в штрафной площади. Сам же пошёл бить египтянин, и зря. Перенервничал и пробил на силу в левый угол. Мимо ворот пальнул Салах, оба пенальти в этом матче не реализованы.

Но «Ливерпуль» всё-таки забил второй мяч, оформив уверенную победу. Робертсон разыграл угловой справа и навесил в гущу игроков, откуда точно пробил свежий Коди Гакпо – 2:0. Всё, прервалась ужасающая серия «Ливерпуля». Впервые за 15 лет «красные» обыграли «Реал», одна ничья и семь поражений позади.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль

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Комментарии (22) Все комментарии
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cabo verde
28 Ноября 2024 в 01:21
по мбаппе чуйка что повторит судьбу неймара
тот тоже хотел славы, еще больше денег, ушел из перспективной команды и остался ни с чем
вот и в реале мбаппе просто лишний механизм, хоть и быстрый
не удивлюсь если сдаст в игре и ничего не выиграет
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cabo verde
28 Ноября 2024 в 01:16
тут опять про тренеров говорят
у примитивного народа всегда так, тренер побеждает - он гений, тренер проигрывает - он физрук, его надо менять и пр.
я бы обратил внимание на другое
ливерпуль именно как клуб (скаутский отдел, медперсонал, финансовый отдел, внутренняя академия) за последние лет 6 абсолютно сильнейший клуб в европе с большим отрывом
ни один игрок не переходил в команду в статусе звезды, было несколько дорогих трансферов, но средняя цена сделок 40-50 млн что очень мало для топового клуба
кто-нибудь знал таких игроков как собослаи, диас, маккалистер до того как они в ливере оказались в статусе известных? да даже сейчас состав ливер не пестрит звездами
о слоте тоже мало кто слышал
а механизм работает отменно, практически без ошибок
как антипод - управление бартомеу в барсе, когда клуб, тратя умопомрачительные суммы не добился ничего в плане результатов и оказался в долговой яме
или мю, боссы которых скупают все что блестит и барахатаются уже десяток лет, понижая планку дна
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Vladik1993-25
28 Ноября 2024 в 01:13
Ещё плюс два лишних матча и это если в 24-ку попадём,мда уж! Мбаппе из псж привёз какую-то ауру "лузерства" хоть бы всей команде не передалось!!
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:16
Да ладно, будем надеяться. Вини тоже первые сезоны лажал конкретно
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:19
нуу Серег, не сравнивай ))) ВИни молодой паренек пришел...а этот сформированный игрок, чемпион мира.....
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SpsGod1
28 Ноября 2024 в 01:12
Не смотрел матч Ливера, но столько писали и приводили статистику, Салах чуть ли не в прайме, ждет месть нас.
В итоге ничего необычного не увидел в Ливере. Ощущение, что пока они наверху пока у всех(в АПЛ) спад и кризис.
Не будь у нас потери главных игроков, смогли б потягаться на равных.
Куртуа, Вальверде и Джуд - игроки которые тащили Реал. Можно отметить хорошую игру Рауля, но как для новичка.
Мбаппе - это шпион, который прибыл разрушить Реал и уничтожить нашу магию. Человек который изнутри убивает команду и в теневую наверное ставит ставки на не забитые пенальти и на проигрыш ибо не хватает ему денег. Все это конечно мои бредни, ну ребят, кого мы купили? Как он оказался в Реале?
Окей, адаптация, недопонимания с игроками еще, но где личный скилл? Где мотивация тащить команду во чтобы ни стало? Что за халтура? Не добегает, пасы в никуда.

Будь сегодня Вини, он б не только пытался обвести всех, но и подбадривал команду, попросил фанатов пошуметь. Это тоже часть обязанностей лидера команды.
Вся обида и горечь только из-за одного игрока, а не поражения.
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pol-black
28 Ноября 2024 в 01:08
Ливер был сильней, без Вини атака мадрида не такая опасная. защита до поры справлялась, но всё имеет свои границы.
и ещё вопрос - кто будет играть в центе? Себа??? ахтунг!
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:09
да уж...ну там Васкес восстановился, Федя обратно в полузащиту....
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pol-black
28 Ноября 2024 в 01:06
как там было недавно? ах, да - ухахахаха!
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:03
поздравляю ЛИверпуль, молодец их тренер, выстроил крепкую команду, хотя по игре было неинтересно, скучно....несмотря на огромное преимущество во владении мячом....
по Реалу.....даже не травмы в 1 очередь, а бестолковая трансферная кампания летом......зачем купили черепашку......это же примитивный уровень, ну он чемпион мира, как можно так разучиться играть????? 1 в 1 не обыгрывает, половина пасов сопернику, постоянные офсайды, не помогает в защите, теперь еще пеналь засрал......
вышедший Эндрик не намного лучше - 2 фола и желтая, вот чем он запомнился....и это юное дарование, которого мы так ждали???? Ямаль весело смеется в сторонке.....
матч показал, почему Гюлер и Диас игроки замены....Асенсио в целом неплохо отыграл, я пропустил 1 гол, но вроде его вины особо нету, центр поля как всегда проспал.....
вообщем без Вини совсем печально в игре.....плохо, что опять под 1 игрока игра команды.....и это я про Вини, который налажать может еще как, и желтую получить....да уж....
ну почему летом не продлили Хоселу, скромный парень, не звездит, и пользы от него даже при игре на замене чаще всего в разы больше чем от черепахи.....
почему не продлили Начо....елки палки, ну при таких травмах обороны Начо бы очень пригодился, хотя мне он не особо нравится как игрок.....печально.....
игра РЕала была стремная....ужасно стремная.....
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:06
Рауль Асенсио здорово отыграл
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Vova52
28 Ноября 2024 в 01:00
Ливерпуль был лучще по всем статьям и заслуженно выиграл ....
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:03
Барселонский задрот...
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:04
ну Серег, правильно же написал чел.....хоть Ливер и скучно играл, но Реал еще скучнее и хуже....
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:05
Так он путалонец))) радуется гад)
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:08
ну что поделать...и мы радуемся в ветке Барсы )))
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:11
Хоья конечно он прав
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:13
ладно, Серег, просто надо принять, что у Реала опять черная полоса ))) как и у любого клуба......ну как опять.....сколько времени и титулы и игра и победы.....не так уже плохо ))) а сейчас вот настал период иной, плохие трансферы, травмы, возможно Карло исчерпал себя.....ну и соперники тоже не лыком шиты....
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:14
Необходимы изменения
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Vova52
28 Ноября 2024 в 01:16
веди себя культурно и не ругайся...
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Sergey999
28 Ноября 2024 в 01:17
Ну как тут не ругаться?
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NOBODY
28 Ноября 2024 в 01:20
ладно тебе, барселонцы то не виноваты )))
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