Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти

«Ливерпуль» и «Реал» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 27 ноября на стадионе «Энфилд».

Суперматч, ремейк финала Лиги чемпионов, битва гигантов – называйте, как хотите. Встреча «Ливерпуля» и «Реала» - это всегда интересно. Особенно сейчас, когда Слот построил прессинг-машину в Ливерпуле, а Анчелотти словил дисбаланс в Мадриде. «Красные» понимали, что сейчас лучший момент, чтобы разрушить неудачную серию. Из последних восьми матчей против «Реала» они проиграли семь, лишь однажды скатав 0:0.

А последняя победа «красных» над «Реалом» была датирована 2009 годом. За новой «Ливерпуль» рванул сразу же, мадридцам не позволили даже головы поднять. Точнее, «Реал» сам согласился на игру вторым номером. И любопытно, что первую угрозу гости получили с контратаки. Салах отобрал мяч у Мбаппе и раскрутил наступление, в завершении которого Дарвин пробил с правого полуфланга. Куртуа отразил мяч точно в ногу Раулю Асенсио, от которого мог случиться автогол. Но сам же молодой защитник успел выбить с «ленточки».

Давление «Ливерпуля» продолжалось. Опасно били со средней дистанции Луис Диас и Дарвин Нуньес – Куртуа уверенно тащил. «Реал» ответил только ударом Арды Гюлера со стандарта, тогда мяч улетел над перекладиной. В этом вязком футболе команды отправились на перерыв. Давление хозяев сказалось на старте второй половины встречи.

Весь «Реал» заперли хозяева в штрафной площади, от дуги которой Макаллистер сыграл правее. Сам же открылся Алексис на ответный пас Конора Брэдли и бильярдно пробил в угол – 1:0. И всё вроде хорошо шло для «Ливерпуля», но на исходе часа игры в одной первых толковых атак «Реал» заработал пенальти. Васкес мяч принял и убрал Робертсона на замахе, после чего Эндрю срубил соперника. Пенальти – отличный шанс.

Но это был не день Мбаппе. Ударом с 11 метров Килиан не смог переиграть Келлехера! Проходит десять минут и право на свой пенальти получает «Ливерпуль». Опять же после потери Мбаппе Мо Салах закрутил в дриблинге Менди и получил по ногам в штрафной площади. Сам же пошёл бить египтянин, и зря. Перенервничал и пробил на силу в левый угол. Мимо ворот пальнул Салах, оба пенальти в этом матче не реализованы.

Но «Ливерпуль» всё-таки забил второй мяч, оформив уверенную победу. Робертсон разыграл угловой справа и навесил в гущу игроков, откуда точно пробил свежий Коди Гакпо – 2:0. Всё, прервалась ужасающая серия «Ливерпуля». Впервые за 15 лет «красные» обыграли «Реал», одна ничья и семь поражений позади.