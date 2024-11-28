Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти

«Ливерпуль» и «Реал» сошлись в рамках Лиги чемпионов. Матч 5-го тура общего этапа состоялся 27 ноября на стадионе «Энфилд».
|(1:0) Макаллистер Алексис52'
|(2:0) Гакпо Коди77'
Суперматч, ремейк финала Лиги чемпионов, битва гигантов – называйте, как хотите. Встреча «Ливерпуля» и «Реала» - это всегда интересно. Особенно сейчас, когда Слот построил прессинг-машину в Ливерпуле, а Анчелотти словил дисбаланс в Мадриде. «Красные» понимали, что сейчас лучший момент, чтобы разрушить неудачную серию. Из последних восьми матчей против «Реала» они проиграли семь, лишь однажды скатав 0:0.
А последняя победа «красных» над «Реалом» была датирована 2009 годом. За новой «Ливерпуль» рванул сразу же, мадридцам не позволили даже головы поднять. Точнее, «Реал» сам согласился на игру вторым номером. И любопытно, что первую угрозу гости получили с контратаки. Салах отобрал мяч у Мбаппе и раскрутил наступление, в завершении которого Дарвин пробил с правого полуфланга. Куртуа отразил мяч точно в ногу Раулю Асенсио, от которого мог случиться автогол. Но сам же молодой защитник успел выбить с «ленточки».
Давление «Ливерпуля» продолжалось. Опасно били со средней дистанции Луис Диас и Дарвин Нуньес – Куртуа уверенно тащил. «Реал» ответил только ударом Арды Гюлера со стандарта, тогда мяч улетел над перекладиной. В этом вязком футболе команды отправились на перерыв. Давление хозяев сказалось на старте второй половины встречи.
Весь «Реал» заперли хозяева в штрафной площади, от дуги которой Макаллистер сыграл правее. Сам же открылся Алексис на ответный пас Конора Брэдли и бильярдно пробил в угол – 1:0. И всё вроде хорошо шло для «Ливерпуля», но на исходе часа игры в одной первых толковых атак «Реал» заработал пенальти. Васкес мяч принял и убрал Робертсона на замахе, после чего Эндрю срубил соперника. Пенальти – отличный шанс.
Но это был не день Мбаппе. Ударом с 11 метров Килиан не смог переиграть Келлехера! Проходит десять минут и право на свой пенальти получает «Ливерпуль». Опять же после потери Мбаппе Мо Салах закрутил в дриблинге Менди и получил по ногам в штрафной площади. Сам же пошёл бить египтянин, и зря. Перенервничал и пробил на силу в левый угол. Мимо ворот пальнул Салах, оба пенальти в этом матче не реализованы.
Но «Ливерпуль» всё-таки забил второй мяч, оформив уверенную победу. Робертсон разыграл угловой справа и навесил в гущу игроков, откуда точно пробил свежий Коди Гакпо – 2:0. Всё, прервалась ужасающая серия «Ливерпуля». Впервые за 15 лет «красные» обыграли «Реал», одна ничья и семь поражений позади.
тот тоже хотел славы, еще больше денег, ушел из перспективной команды и остался ни с чем
вот и в реале мбаппе просто лишний механизм, хоть и быстрый
не удивлюсь если сдаст в игре и ничего не выиграет
у примитивного народа всегда так, тренер побеждает - он гений, тренер проигрывает - он физрук, его надо менять и пр.
я бы обратил внимание на другое
ливерпуль именно как клуб (скаутский отдел, медперсонал, финансовый отдел, внутренняя академия) за последние лет 6 абсолютно сильнейший клуб в европе с большим отрывом
ни один игрок не переходил в команду в статусе звезды, было несколько дорогих трансферов, но средняя цена сделок 40-50 млн что очень мало для топового клуба
кто-нибудь знал таких игроков как собослаи, диас, маккалистер до того как они в ливере оказались в статусе известных? да даже сейчас состав ливер не пестрит звездами
о слоте тоже мало кто слышал
а механизм работает отменно, практически без ошибок
как антипод - управление бартомеу в барсе, когда клуб, тратя умопомрачительные суммы не добился ничего в плане результатов и оказался в долговой яме
или мю, боссы которых скупают все что блестит и барахатаются уже десяток лет, понижая планку дна
В итоге ничего необычного не увидел в Ливере. Ощущение, что пока они наверху пока у всех(в АПЛ) спад и кризис.
Не будь у нас потери главных игроков, смогли б потягаться на равных.
Куртуа, Вальверде и Джуд - игроки которые тащили Реал. Можно отметить хорошую игру Рауля, но как для новичка.
Мбаппе - это шпион, который прибыл разрушить Реал и уничтожить нашу магию. Человек который изнутри убивает команду и в теневую наверное ставит ставки на не забитые пенальти и на проигрыш ибо не хватает ему денег. Все это конечно мои бредни, ну ребят, кого мы купили? Как он оказался в Реале?
Окей, адаптация, недопонимания с игроками еще, но где личный скилл? Где мотивация тащить команду во чтобы ни стало? Что за халтура? Не добегает, пасы в никуда.
Будь сегодня Вини, он б не только пытался обвести всех, но и подбадривал команду, попросил фанатов пошуметь. Это тоже часть обязанностей лидера команды.
Вся обида и горечь только из-за одного игрока, а не поражения.
и ещё вопрос - кто будет играть в центе? Себа??? ахтунг!
по Реалу.....даже не травмы в 1 очередь, а бестолковая трансферная кампания летом......зачем купили черепашку......это же примитивный уровень, ну он чемпион мира, как можно так разучиться играть????? 1 в 1 не обыгрывает, половина пасов сопернику, постоянные офсайды, не помогает в защите, теперь еще пеналь засрал......
вышедший Эндрик не намного лучше - 2 фола и желтая, вот чем он запомнился....и это юное дарование, которого мы так ждали???? Ямаль весело смеется в сторонке.....
матч показал, почему Гюлер и Диас игроки замены....Асенсио в целом неплохо отыграл, я пропустил 1 гол, но вроде его вины особо нету, центр поля как всегда проспал.....
вообщем без Вини совсем печально в игре.....плохо, что опять под 1 игрока игра команды.....и это я про Вини, который налажать может еще как, и желтую получить....да уж....
ну почему летом не продлили Хоселу, скромный парень, не звездит, и пользы от него даже при игре на замене чаще всего в разы больше чем от черепахи.....
почему не продлили Начо....елки палки, ну при таких травмах обороны Начо бы очень пригодился, хотя мне он не особо нравится как игрок.....печально.....
игра РЕала была стремная....ужасно стремная.....