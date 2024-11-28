«Боруссия» устроила разгром в Загребе

В среду в Лиге чемпионов встретились ведущие борьбу за топ-восьмерку «Динамо» Загреб и «Боруссия» Дортмунд.

Нико Шлоттербек из глубины выполнил заброс к левому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Рами Бенсебаини, но хозяев в этом эпизоде выручила перекладина. Марсель Забитцер отдал пас в правую часть штрафной на Дониэлла Малена, голландец под углом выскочил к воротам и аккуратно перекинул вратаря, однако мяч только чиркнул по перекладине. Джейми Байно-Гиттенс с левого фланга выполнил зрячий кросс к дальней штанге, а там остался совсем один Мален, который пробил в упор головой, но голкипер невероятным образом спас свою команду. На 41-й минуте Байно-Гиттенс подхватил игровой снаряд на левом фланге, добрался до штрафной и с 17 метров по обводящей траектории пробил в дальний верхний угол - есть гол, 0:1.

На 57-й минуте угловой на левом фланге заработали гости, классный навес в центр к линии вратарской, а там Бенсебаини выиграл борьбу у опекунаа и головой отправил мяч в правый угол - 0:2. Мален получил удачный отскок на линии штрафной соперника и пробил по воротам, игровой снаряд по пути зацепил ногу игрока «Динамо» и полетел в правый верхний угол, однако голкипер в шикарном прыжке парировал этот выстрел. Шлоттербек со своей половины поля сделал заброс вперёд, а соперник в простой ситуации мяч выбить не сумел, Серу Гирасси этой ошибкой воспользовался, по центру умчался на рандеву с голкипером и пробил мимо него в цель - 0:3.

«Боруссия» с 12 очками делит четвертое место, соперник (7) - 19-е.