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Головин отметился голевой передачей в матче с «Бенфикой»

27 Ноября 2024 • 23:24 Комментировать
Монако
1:0
Бенфика
1 2.25 X 3.65 2 3.10
перерыв

Сегодня, 27-го ноября, «Монако» в рамках пятого тура Лиги чемпионов принимает на своём поле «Бенфику».

В стартовом составе французского клуба на поле появился российский полузащитник Александр Головин, который на 13-й минуте встречи оказался первым на подборе в чужой штрафной и покатил мяч вдоль ворот, где в близкой дистанции вывел свою команду вперёд Бен-Сегир. На данный момент идёт 20-я минута встречи, «Монако» впереди со счётом 1:0. В лайв-таблице команда Головина располагается на втором месте.

28-летний Головин пропустил часть сезона из-за травмы, в чемпионате Франции он успел сыграть девять матчей за «Монако» и отметился одним забитым голом.

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