Головин отметился голевой передачей в матче с «Бенфикой»

Сегодня, 27-го ноября, «Монако» в рамках пятого тура Лиги чемпионов принимает на своём поле «Бенфику».

В стартовом составе французского клуба на поле появился российский полузащитник Александр Головин, который на 13-й минуте встречи оказался первым на подборе в чужой штрафной и покатил мяч вдоль ворот, где в близкой дистанции вывел свою команду вперёд Бен-Сегир. На данный момент идёт 20-я минута встречи, «Монако» впереди со счётом 1:0. В лайв-таблице команда Головина располагается на втором месте.

28-летний Головин пропустил часть сезона из-за травмы, в чемпионате Франции он успел сыграть девять матчей за «Монако» и отметился одним забитым голом.