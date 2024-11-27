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«Црвена Звезда» прервала серию поражений разгромом «Штутгарта»

27 Ноября 2024 • 22:41 Комментировать
Црвена Звезда
5:1
Штутгарт
окончен

После четырёх поражений подряд в матчах Лиги чемпионов «Црвена Звезда» наконец-то порадовала своих болельщиков, здорово реализовав свои моменты в игре со «Штутгартом».

На пятой минуте зацепился за мяч в чужой штрафной Энцо Мийо и головой сбросил поперек на Эрмедина Демировича, который с лета пробил с разворота точно под перекладину - 0:1. Быстрый ответ сербов - сумели отыграться хозяева, зацепился за мяч на чужой половине поля Чериф Ндиайе и сбросил поперек на Силаса Мвумпу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол, застав врасплох голкипера, - 1:1. После проникающего паса с фланга от Мийо выскочил один на один с голкипером Йоша Вагноманн и отправил снаряд точно в дальний нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда. Подключился в очередной раз к атаке своей команды Ен У Соль по флангу и прострелил в центр штрафной, где с разворота вторым касанием без сопротивления пробил под перекладину Раде Крунич - 2:1.

Во втором тайме после обрезки защитника перехватил мяч на чужой половине поля Ндиайе, выскочил один на один с голкипером, но переиграть в ближнем бою его не удалось. На экваторе тайма с угла поля Крунич навесил на дальнюю штангу, ошибся на выходе вратарь гостей, не дотянувшись до мяча, чем сразу же воспользовался Мирко Иванич и отправил мяч с лета в сетку - 3:1. Снова провалилась оборона «Штутгарта», позволив выскочить один на один с голкипером на контратаке Неманье Радоньичу, который легко переиграл вратаря, пробив в дальний нижний угол ворот, - 4:1. Прорвался на скорости к штрафной Тими Макс Элшник и выдал поперек на Радоньича, который уложил на газон финтом двоих защитников, после чего пробил точно в дальний нижний угол ворот - 5:1.

«Штутгарт» с четырьмя очками делит 25-е место, у соперника три балла.

Протокол игры  
Црвена Звезда5:1Штутгарт
  5'Демирович Эрмедин (0:1)
(1:1) Мвумпа Силас12'  
(2:1) Крунич Раде31'  
(3:1) Иванич Мирко65'  
(4:1) Радоньич Неманья69'  
(5:1) Радоньич Неманья88'  
Гутеша ИванСоль Ен УДжига НассерСпайич УрошМимович ОгненКрунич Раде  53' 77' (Далсью ( 77') Элшник Тими МаксМвумпа Силас 77' (Гелор Конга ( 77') Максимович Андрия  45' 58' (Иванич Мирко ( 58') Милсон 67' (Радоньич Неманья ( 67') Ндиайе Чериф  45' 67' (Дуарте Бруно ( 67')
Запасные: Катай АлександарРодич Милан  45'Дркушич ВаняИлич МаркоДрашкич ВукЛекович Стефан
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 46' (Ридер Фабиан ( 46') Руо АнтониШабо ЮлианМиттельштедт МаксимилианКаразор АтаканШтиллер Ангело 84' (Боакье Бенджамин ( 84') Вагноман Йоша 76' (Стергиу Леонидас ( 76') Мийо Энцо 76' (Маланга Жарзинью ( 76') Фюрих Крис 84' (Кайтель Янник ( 84') Демирович Эрмедин
Запасные: Крэтзиг ФрансСеймен ДеннисЧейз АнриАль-Дахиль АминБредлов ФабианКастанарас Томас
27 ноября. Стадион "Райко Митич".
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Црвена Звезда Штутгарт

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