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Лига чемпионов

Худяков на ноль дебютировал в Лиге чемпионов, его «Штурм» обыграл «Жирону»

27 Ноября 2024 • 22:39 Комментировать
Штурм Грац
1:0
Жирона
окончен

В пятом туре Лиги чемпионов проигравший все предыдущие матчи «Штурм» принимал «Жирону».

В середине первого тайма прострел Ивана Мартина справа замкнуть никто не смог, на подборе сыграл Бриан Хиль и аккуратно покатил мяч обратно на Ивана, перед которым была незащищённая никем половина ворот, вот только полузащитник «Жироны» с трёх метров пробил выше перекладины. Виллиам Бовинг слева сместился в центр и с 14 метров пробил рядом с правой штангой, вратарь в прыжке увидел, что мяч не летит в створ ворот и руки успел убрать.

В начале второго тайма Хиль слева исполнил перевод к дальней штанге на Виктора Цыганкова, который с лёта ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны. Цыганков справа со штрафного навесил к воротам, дебютировавший в Лиге чемпионов Даниил Худяков кулаками выбил мяч на Хуанпе, после удара которого Боян Миовски пяткой переправил сферу в сетку, но сделал это из офсайда. На 59-й минуте Точи Чуквуани слева вывел к воротам Сиди Ятта, удар которого отразил кипер, а Мика Бирет удачно сыграл на добивании - 1:0.

«Штурм» добыл первую победу в Лиге чемпионов и с тремя очками вместе с «Жироной» делит 29-е место.

Протокол игры  
Штурм Грац1:0Жирона
(1:0) Бирет Мика59'  
Худяков ДаниилГазибегович Юсуф  20'Айву ЭмануэльГайрхофер НикласЛавале ДимитриЧуквуани ТочиЯлькуйе Малик 65' (Хорват Томи ( 65') Бовинг Виллиам 90' (Хирлендер Штефан ( 90') Китеишвили ОтарЯтта Сиди 65' (Ярдымджи Эренджан ( 65') Бирет Мика 76' (Горенц-Станкович Йон ( 76')
Запасные: Карич ЭмирДжонстон МаксБиньетти МаттеоГргич ЛеонВютрих ГрегориВайнер-Пухер КристофХедль ЯкобМалич Арьян
Гассанига ПаулоФрансес Алехандро 73' (Руис Абель ( 73') Хуанпе ХуанКрейчи Ладислав IIБлинд Дэйли 67' (Данджума Арно ( 67') Мартин Иван 52' (Асприлья Ясер ( 52') Ромеу ОриольГутьеррес МигельЦыганков Виктор 73' (Солис Джон ( 73') Хиль Бриан  64'Миовски Боян 67' (Стуани Кристиан ( 67')
Запасные: Давид ЛопесОйя Сельви КлуаМадригал ЛукасАртеро РикардЛопес Пау
27 ноября. Стадион "28 Black Arena".
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