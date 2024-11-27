Худяков на ноль дебютировал в Лиге чемпионов, его «Штурм» обыграл «Жирону»

В пятом туре Лиги чемпионов проигравший все предыдущие матчи «Штурм» принимал «Жирону».

В середине первого тайма прострел Ивана Мартина справа замкнуть никто не смог, на подборе сыграл Бриан Хиль и аккуратно покатил мяч обратно на Ивана, перед которым была незащищённая никем половина ворот, вот только полузащитник «Жироны» с трёх метров пробил выше перекладины. Виллиам Бовинг слева сместился в центр и с 14 метров пробил рядом с правой штангой, вратарь в прыжке увидел, что мяч не летит в створ ворот и руки успел убрать.

В начале второго тайма Хиль слева исполнил перевод к дальней штанге на Виктора Цыганкова, который с лёта ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны. Цыганков справа со штрафного навесил к воротам, дебютировавший в Лиге чемпионов Даниил Худяков кулаками выбил мяч на Хуанпе, после удара которого Боян Миовски пяткой переправил сферу в сетку, но сделал это из офсайда. На 59-й минуте Точи Чуквуани слева вывел к воротам Сиди Ятта, удар которого отразил кипер, а Мика Бирет удачно сыграл на добивании - 1:0.

«Штурм» добыл первую победу в Лиге чемпионов и с тремя очками вместе с «Жироной» делит 29-е место.