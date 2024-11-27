Мин Джэ: «Баварии» по силам выиграть Лигу чемпионов»

Корейский защитник «Баварии» Ким Мин Джэ прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0).

«Горжусь тем, что удалось забить первый гол в Лиге чемпионов, но самое важное это три очка. Думаю, что мы можем забрать этот трофей. Мы играем как одно целое, бьёмся друг за друга, конечно, будет непросто, но наша команда способна на это», - цитирует Кима Ran Sport.

«Бавария» набрала девять очков в пяти матчах и занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечным Компани предстоит сыграть на выезде против «Шахтёра», встречи состоится во вторник, 10-го декабря, а далее мюнхенцев ждут «Фейеноорд» и и «Слован».