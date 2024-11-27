«Астон Вилла» и «Ювентус» объявили составы на матч Лиги чемпионов

В рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Астон Вилла» и «Ювентус». Стартовые составы команд на игру уже были объявлены, и мы приводим их ниже.

Унаи Эмери включил в стартовый состав «Астон Виллы» таких игроков: Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Роджерс, Бейли, Макгинн, Уоткинс.

Наставник «Ювентуса» Тьяго Мотта, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Камбьясо, Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Консейсау, Йылдыз, Веа.

Матч между «Астон Виллой» и «Ювентусом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.