Чалханоглу – о победе над «РБ Лейпцигом»: «Мы должны были забивать больше»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе над «РБ Лейпцигом» (1:0).

«Мы счастливы, ещё один отличный результат в нашу копилку, который позволяет оставаться в верхней части таблицы. Да, наверное, мы должны были забивать больше, учитывая количество моментом, но в итоге, как и в матче с «Арсеналом», мы добились результата и показали, что по-прежнему хороши в обороне. «РБ Лейпциг» – сильная команда, которая много прессингует, во втором тайме они прибавили и доставили нам проблем, но победа осталась за нами», – приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.