Головин – в основе «Монако» на матч Лиги чемпионов

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов в среду вечером «Монако» будет принимать «Бенфику». Команда французской Лиги 1 выйдет на футбольное поле в таком составе:

Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике, Камара, Закария, Бен-Сегир, Аклиуш, Головин, Эмболо.

Как видим, российский атакующий полузащитник Александр Головин начнёт игру с первых минут. На прошлой неделе он забил свой первый гол в сезоне.

Следить за матчем чемпионата Франции между «Монако» и «Бенфикой» можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.