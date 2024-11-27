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Головин – в основе «Монако» на матч Лиги чемпионов

27 Ноября 2024 • 21:57 Комментировать
Монако
...
Бенфика
1 2.25 X 3.65 2 3.10
Через 0 ч. 38 мин.

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов в среду вечером «Монако» будет принимать «Бенфику». Команда французской Лиги 1 выйдет на футбольное поле в таком составе:

Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике, Камара, Закария, Бен-Сегир, Аклиуш, Головин, Эмболо.

Как видим, российский атакующий полузащитник Александр Головин начнёт игру с первых минут. На прошлой неделе он забил свой первый гол в сезоне.

Следить за матчем чемпионата Франции между «Монако» и «Бенфикой» можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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