Зелиньски: «Здорово быть на вершине таблицы в Лиге чемпионов»

Полузащитник миланского «Интера» Пётр Зелиньски прокомментировал победу над «РБ Лейпцигом» (1:0). Польский футболист был признан лучшим игроком матча.

«Конечно, всегда приятно побеждать в Лиге чемпионов, потому что сложно играть в этом турнире с любым соперником. Мы отдали все силы и терпели в концовке, но поддержка наших болельщиков очень помогла. Замечательно быть на вершине таблицы. Сейчас мы счастливы, но важно понимать, что впереди ещё три игры, наша цель – попасть в топ-8», - цитирует Зелиньски пресс-служба УЕФА.

«Интер» набрал 13 очков в пяти матчах и занимает промежуточное первое место в таблице.