Салах – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

В главном матче среды в Лиге чемпионов будут играть «Ливерпуль» и «Реал». Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Джонс, Диас, Салах, Нуньес.

Ранее свой стартовый состав на матч Лиги чемпионов объявлял «Реал».

Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Реалом» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» является единственной командой, которая в этом розыгрыше Лиги чемпионов ещё не теряла очки.