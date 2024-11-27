Салах – в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Реалом»

В главном матче среды в Лиге чемпионов будут играть «Ливерпуль» и «Реал». Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:
Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Джонс, Диас, Салах, Нуньес.
Ранее свой стартовый состав на матч Лиги чемпионов объявлял «Реал».
Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Реалом» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Отметим, что «Ливерпуль» является единственной командой, которая в этом розыгрыше Лиги чемпионов ещё не теряла очки.
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