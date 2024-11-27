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Лига чемпионов

«Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

27 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать (1)

В среду вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч пятого тура между «Ливерпулем» и «Реалом». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Куртуа, Вальверде, Рауль Асенсио, Рюдигер, Менди, Камавинга, Гюлер, Модрич, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

Отметим, что «Реал» имеет серьёзные кадровые проблемы. В числе тех, кто находится в лазарете, есть нападающие Винисиус Жуниор и Родриго.

Матч «Ливерпуль» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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Mine1377
27 Ноября 2024 в 21:14
Pootin
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