«Реал» объявил состав на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

В среду вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч пятого тура между «Ливерпулем» и «Реалом». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Куртуа, Вальверде, Рауль Асенсио, Рюдигер, Менди, Камавинга, Гюлер, Модрич, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

Отметим, что «Реал» имеет серьёзные кадровые проблемы. В числе тех, кто находится в лазарете, есть нападающие Винисиус Жуниор и Родриго.

Матч «Ливерпуль» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.