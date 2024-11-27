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Худяков дебютирует за «Штурм» в Лиге чемпионов

27 Ноября 2024 • 19:43 Комментировать
Штурм Грац
...
Жирона
1 3.40 X 4.00 2 2.03
Через 0 ч. 18 мин.

Голкипер Даниил Худяков попал в стартовый состав «Штурма» на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Жироны». Для Худякова это дебют – в официальных матчах за «Штурм» 20-летний россиянин ещё на поле не выходил.

Худяков попал в стартовый состав «Штурма» из-за травмы основного вратаря австрийской команды.

Данил Худяков – воспитанник академии «Локомотива». По завершению сезона 2023/2024 вратарь покинул московский клуб и в скором времени подписал контракт со «Штурмом».

Следить за матчем «Штурм» - «Жирона» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Штурм Даниил Худяков

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