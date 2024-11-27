Названа лучшая команда-победитель Лиги чемпионов в XXI веке: «Реал» – только на пятом месте

На страницах портала Goal был опубликован рейтинг команд-победителей Лиги чемпионов в XXI веке. На первом месте оказалась «Барселона» 2009 года, обыгравшая в том финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

На втором месте оказалась «Бавария» 2020 года, а тройку замкнула «Барселона» 2011 года. На четвёртой строчке расположилась «Барселона» 2015 года, а на пятой – «Реал» 2018 года.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Барселона» 2009

2. «Бавария» 2020

3. «Барселона» 2011

4. «Барселона» 2015

5. «Реал» 2018

6. «Бавария» 2013

7. «Реал» 2014

8. «Реал» 2017

Реклама

9. «Барселона» 2006

10. «Реал» 2002

11. «Манчестер Сити» 2023

12. «Милан» 2007

13. «Реал» 2024

14. «Реал» 2022

15. «Манчестер Юнайтед» 2008

16. «Бавария» 2001

17. «Реал» 2000

18. «Ливерпуль» 2019

19. «Челси» 2021

20. «Порту» 2004

21. «Ливерпуль» 2005

22. «Интер» 2010

23. «Милан» 2003

24. «Реал» 2016

25. «Челси» 2012