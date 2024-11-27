Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Названа лучшая команда-победитель Лиги чемпионов в XXI веке: «Реал» – только на пятом месте

27 Ноября 2024 • 17:30 Комментировать (1)

На страницах портала Goal был опубликован рейтинг команд-победителей Лиги чемпионов в XXI веке. На первом месте оказалась «Барселона» 2009 года, обыгравшая в том финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

На втором месте оказалась «Бавария» 2020 года, а тройку замкнула «Барселона» 2011 года. На четвёртой строчке расположилась «Барселона» 2015 года, а на пятой – «Реал» 2018 года.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. «Барселона» 2009

2. «Бавария» 2020

3. «Барселона» 2011

4. «Барселона» 2015

5. «Реал» 2018

6. «Бавария» 2013

7. «Реал» 2014

8. «Реал» 2017

Реклама


9. «Барселона» 2006

10. «Реал» 2002

11. «Манчестер Сити» 2023

12. «Милан» 2007

13. «Реал» 2024

14. «Реал» 2022

15. «Манчестер Юнайтед» 2008

16. «Бавария» 2001

17. «Реал» 2000

18. «Ливерпуль» 2019

19. «Челси» 2021

20. «Порту» 2004

21. «Ливерпуль» 2005

22. «Интер» 2010

23. «Милан» 2003

24. «Реал» 2016

25. «Челси» 2012

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Манчестер Сити Лига Чемпионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
27 Ноября 2024 в 17:36
сколько же фанов Барсы работает на портале Goal....
ну зато болелы Барсы могут утешать себя подобным рейтингом - если у них спросят, мол , сколько титулов ЛЧ выиграла Барса? Реал -15, Милан - 7, Ливер - 6 (не помню точно)...а болелы Барсы, так, ну , достаточно титулов, достаточно - но зато мы на первом месте рейтинга!!!! )))))))))))))
Ответить
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке Роналду сделал заявление после победного дубля Салах высказался о «Манчестер Сити» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ «Ливерпуль» обратился к Хаби Алонсо
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.11.24 в 20:45
Штурм Грац Штурм Грац
Жирона Жирона
3.90 3.85 1.80
Видео
27.11.24 в 20:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Штутгарт Штутгарт
5.00 4.20 1.58
Видео
27.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.65 2.60
Видео
27.11.24 в 23:00
Селтик Селтик
Брюгге Брюгге
2.26 3.60 2.85
Видео
27.11.24 в 23:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Боруссия Д Боруссия Д
4.70 4.20 1.62
Видео
27.11.24 в 23:00
Монако Монако
Бенфика Бенфика
1.99 3.80 3.30
Видео
27.11.24 в 23:00
Болонья Болонья
Лилль Лилль
2.45 3.40 2.70
Видео
27.11.24 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ювентус Ювентус
2.34 3.50 2.80
Видео
27.11.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
17:30 · Лига чемпионов
Названа лучшая команда-победитель Лиги чемпионов в XXI веке: «Реал» – только на пятом месте 1
16:36 · Лига чемпионов
Луис Энрике назвал виновного в плохих результатах «ПСЖ» в Лиге чемпионов
16:08 · Лига чемпионов
«Сафонов достоин быть первым номером «ПСЖ» — Синицын
15:35 · Лига чемпионов
Подсчитано, сколько сейвов совершил Сафонов в текущей Лиге чемпионов
15:16 · Лига чемпионов
Себальос опережает Гюлера в борьбе за место в основе «Реала» слухи
14:45 · Лига чемпионов
Мостовой обвинил Сафонова в пропущенном голе от «Баварии»
14:10 · Лига чемпионов
В текущей Лиге чемпионов осталась всего одна команда, которая ни разу не пропустила на групповом этапе
12:44 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»
11:51 · Лига чемпионов
Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии»
11:44 · Лига чемпионов
Агент: «Сафонов заслуживает быть первым номером в «ПСЖ»
11:39 · Лига чемпионов
Нигматуллин: «У Сафонова такой же высокий уровень, как у Нойера»
11:30 · Лига чемпионов
Эксперты сделали прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ювентус»
11:20 · Лига чемпионов
Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал ошибку Сафонова
11:15 · Лига чемпионов
Левандовски: «Круто быть в одном ряду с Месси и Роналду»
11:14 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Хорошо то, что хорошо кончается»
11:08 · Лига чемпионов
​Ким Мин Джэ - второй азиатский игрок, забивший «ПСЖ» в Лиге чемпионов
10:30 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» – «Ювентус»: Ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов 1
10:24 · Англия. Премьер-лига
​Федерико Кьеза тренируется в общей группе
10:04 · Лига чемпионов
​«Милан» забивает по три мяча в трёх матчах кряду в Лиге чемпионов - такого не было с 1989-го
10:03 · Лига чемпионов
Хакими высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии»
09:57 · Лига чемпионов
Ольмо: «Барселона» вернулась на свой уровень»
09:50 · Лига чемпионов
Игрок «Арсенала» Сака дал комментарий после победы 5:1
09:43 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо оценил разгромную победу «Байера» в Лиге чемпионов
09:29 · Лига чемпионов
Зоммер подвёл итоги матча «Интера» против «РБ Лейпцига»
09:23 · Лига чемпионов
Джака прокомментировал победу «Байера» 5:0 в Лиге чемпионов
Все новости