Названа лучшая команда-победитель Лиги чемпионов в XXI веке: «Реал» – только на пятом месте

На страницах портала Goal был опубликован рейтинг команд-победителей Лиги чемпионов в XXI веке. На первом месте оказалась «Барселона» 2009 года, обыгравшая в том финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.
На втором месте оказалась «Бавария» 2020 года, а тройку замкнула «Барселона» 2011 года. На четвёртой строчке расположилась «Барселона» 2015 года, а на пятой – «Реал» 2018 года.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. «Барселона» 2009
2. «Бавария» 2020
3. «Барселона» 2011
4. «Барселона» 2015
5. «Реал» 2018
6. «Бавария» 2013
7. «Реал» 2014
8. «Реал» 2017
9. «Барселона» 2006
10. «Реал» 2002
11. «Манчестер Сити» 2023
12. «Милан» 2007
13. «Реал» 2024
14. «Реал» 2022
15. «Манчестер Юнайтед» 2008
16. «Бавария» 2001
17. «Реал» 2000
18. «Ливерпуль» 2019
19. «Челси» 2021
20. «Порту» 2004
21. «Ливерпуль» 2005
22. «Интер» 2010
23. «Милан» 2003
24. «Реал» 2016
25. «Челси» 2012
ну зато болелы Барсы могут утешать себя подобным рейтингом - если у них спросят, мол , сколько титулов ЛЧ выиграла Барса? Реал -15, Милан - 7, Ливер - 6 (не помню точно)...а болелы Барсы, так, ну , достаточно титулов, достаточно - но зато мы на первом месте рейтинга!!!! )))))))))))))