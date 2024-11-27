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Лига чемпионов

Луис Энрике назвал виновного в плохих результатах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

27 Ноября 2024 • 16:36 Комментировать
Бавария
1:0
ПСЖ

В пяти турах Лиги чемпионов «ПСЖ» смог набрать только четыре очка. Главный тренер команды Луис Энрике взял на себя ответственность за результаты в главном клубном турнире континента.

«Ответственность глобальна, она лежит на всей команде. Мы не должны искать героев или злодеев. Всегда есть желание найти виноватого. Если кто-то виноват, то это я. Я несу ответственность. Вот и всё – вы нашли виновного. С этого момента я принимаю всю критику», - сказал Энрике Canal+.

В следующем туре Лиги чемпионов «ПСЖ» будет играть против «Ред Булл Зальцбурга» на выезде. Игра пройдёт во вторник, 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
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