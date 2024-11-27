«Сафонов достоин быть первым номером «ПСЖ» — Синицын

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился комментарием об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

По мнению эксперта, Сафонов провел хороший матч с «Баварией», несмотря на пропущенный гол.

— Матвей пару раз выручил. Вполне достойная игра, а он достоин быть первым номером, — приводит слова Синицына «Чемпионат».

Встреча пятого тура Лиги чемпионов завершилась поражением «ПСЖ» от «Баварии» со счетом 0:1.

В составе французского гранда 25-летний Сафонов провел шесть матчей, в которых пропустил три гола и трижды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

30 ноября «ПСЖ» примет «Нант». Игра 13-го тура чемпионата Франции начнется в 23:00 по мск.