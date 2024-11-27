Подсчитано, сколько сейвов совершил Сафонов в текущей Лиге чемпионов

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл на выезде «Баварии». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Для российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова этот матч стал вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За две игры 25-летний голкипер совершил целых семь сейвов, пропустив при этом только один гол.

Для сравнения итальянец Джанлуиджи Доннарумма сыграл в текущем турнире за парижан уже три раза, в которых пропустил пять мячей.

Соперником «ПСЖ» в шестом туре Лиги чемпионов станет «Ред Булл Зальцбург». Игра между командами пройдет 10 декабря, начало — в 23:00 по столичному времени.