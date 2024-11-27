Себальос опережает Гюлера в борьбе за место в основе «Реала»

Сегодня, 27 ноября, мадридский «Реал» проведёт выездной матч против «Ливерпуля» в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Как утверждает журналист Родра, в настоящий момент в «Реале» не приняли решение о том, кто выйдет в стартовом составе в предстоящем матче — Дани Себальос или Арда Гюлер. При этом отмечается, что сейчас ближе к основе находится Себальос.

Стоит сказать, что в этом сезоне Себальос только два раза выходил на поле с первых минут. У Гюлера четыре таких поединка.

Начало матча «Ливерпуль» - «Реал» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.