Мостовой обвинил Сафонова в пропущенном голе от «Баварии»

Бывший игрок французского «Страсбурга» Александр Мостовой прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией».

Напомним, в пятом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

— В эпизоде с голом в ворота «ПСЖ» была ошибка Сафонова. Мяч летел на хорошей высоте, и Матвей мог спокойно выбить мяч кулаком, — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт считает, что Доннарумма все еще остается основным голкипером «ПСЖ», но Сафонов и дальше будет получать свои шансы, так как впереди много игр.

В составе парижан Сафонов провел шесть матчей, в которых пропустил три гола.