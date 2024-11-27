В текущей Лиге чемпионов осталась всего одна команда, которая ни разу не пропустила на групповом этапе

На этой неделе проходят матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. По итогам первого игрового дня в турнире осталась только одна команда из 36, которая ни разу не пропустила.

Такой командой является итальянский «Интер». В настоящий момент миланцы находятся на вершине турнирной таблицы, имея в копилке 13 очков. За пять матчей подопечные Симоне Индзаги забили всего семь голов, но при этом во всех встречах оставили свои ворота в неприкосновенности.

Вторую позицию по пропущенным голам в Лиге чемпионов делят сразу три клуба: «Ливерпуль», «Аталанта» и «Астон Вилла». Все они пропустили по одному мячу.