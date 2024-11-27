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«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»

27 Ноября 2024 • 12:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 1.87 X 3.95 2 4.00
Через 9 ч. 49 мин.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сегодня, 27 ноября, «Ливерпуль» примет на своём поле мадридский «Реал». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» является фаворитом в предстоящем матче по мнению экспертов букмекерских контор. Победа английского клуба по мнению экспертов возможна с вероятностью в 56,5%, победа «Реала» оценена в 20,8%, а вот ничья – 22,7%.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» не покажет эту предстоящую игру в прямом эфире. Прямая трансляция матча «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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