«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сегодня, 27 ноября, «Ливерпуль» примет на своём поле мадридский «Реал». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» является фаворитом в предстоящем матче по мнению экспертов букмекерских контор. Победа английского клуба по мнению экспертов возможна с вероятностью в 56,5%, победа «Реала» оценена в 20,8%, а вот ничья – 22,7%.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» не покажет эту предстоящую игру в прямом эфире. Прямая трансляция матча «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится на нашем портале.