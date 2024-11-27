Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии»

Виталий Кафанов, являющийся тренером голкиперов «Ростова» и сборной России, оценил момент с голом в матче Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ» (1:0). В конце первого тайма защитник Ким Мин Джэ поразил ворота после ошибки Матвея Сафонова.

«Было видно, что соперник блокировал Сафонова, из-за чего ему пришлось оббегать игрока «Баварии». Если бы не было блокировки, то Матвей бы спокойно забрал мяч в руки», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После этого поединка мюнхенский гранд набрал девять баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается парижан, то чемпион Франции с четырьмя очками располагается на 26-й позиции.