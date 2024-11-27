Агент: «Сафонов заслуживает быть первым номером в «ПСЖ»

В рамках пятого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде потерпел минимальное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру вратаря парижан Матвея Сафонова.
«Сафонов был в порядке! Он был лучшим игроком в составе «ПСЖ». В последних играх Матвей доказал, что заслуживает быть первым номером в команде», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».
Парижский гранд неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике набрали всего четыре балла и занимают 26-е место в турнирной таблице. «Бавария» (9) идет 11-й.
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