Нигматуллин: «У Сафонова такой же высокий уровень, как у Нойера»

«Сафонов - лучший игрок «ПСЖ» по оценкам в матче с «Баварией». Он уверенно выглядел. Если сравнивать Сафонова с Нойером, Матвей сейчас вратарь такого же высокого уровня, как он», - передает слова эксперта Metaratings.ru.