Нигматуллин: «У Сафонова такой же высокий уровень, как у Нойера»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в поединке Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Сафонов - лучший игрок «ПСЖ» по оценкам в матче с «Баварией». Он уверенно выглядел. Если сравнивать Сафонова с Нойером, Матвей сейчас вратарь такого же высокого уровня, как он», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что матч «Баварии» и «ПСЖ» завершился победой немецкого гранда со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал корейский защитник Ким Мин Джэ, отметившийся в концовке первого тайма.
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