Эксперты сделали прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ювентус»

Сегодня, 27 ноября 2024 года, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов силами должны будут помериться «Астон Вилла» и «Ювентус».

По мнению экспертов букмекерских контор «Астон Вилла» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 41,9%, победа «Ювентус» возможна с вероятностью в 28,4%, а вот ничейный исход – 29,7%.

После четырёх матчей группового этапа «Астон Вилла» имеет в своём активе девять очков, а вот «Ювентус» собрал только семь баллов.

Составы играющих команд и прямую трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ювентус» вы сможете найти на нашем спортивном портале.