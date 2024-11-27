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Эксперты сделали прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ювентус»

27 Ноября 2024 • 11:30 Комментировать
Астон Вилла
...
Ювентус
1 2.30 X 3.25 2 3.40
Через 11 ч. 21 мин.

Сегодня, 27 ноября 2024 года, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов силами должны будут помериться «Астон Вилла» и «Ювентус».

По мнению экспертов букмекерских контор «Астон Вилла» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 41,9%, победа «Ювентус» возможна с вероятностью в 28,4%, а вот ничейный исход – 29,7%.

После четырёх матчей группового этапа «Астон Вилла» имеет в своём активе девять очков, а вот «Ювентус» собрал только семь баллов.

Составы играющих команд и прямую трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ювентус» вы сможете найти на нашем спортивном портале.

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АСТОН ВИЛЛА ЮВЕНТУС
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