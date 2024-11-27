Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал ошибку Сафонова

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями касательно ошибки вратаря команды Матвея Сафонова в гостевом поединке Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Ошибка голкипера? Не нужно искать виноватых. Мы прекрасно знали, что соперник будет активно действовать в прессинге. Я посчитал, что Сафонов лучшего всего подходит для такого матча», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.
Матч прошел на мюнхенской «Альянц Арене» и завершился минимальной победой «Баварии» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил центральный защитник Ким Мин Джэ.
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