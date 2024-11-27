Левандовски: «Круто быть в одном ряду с Месси и Роналду»

«Я очень рад. 100 голов – красивая отметка, однако я забил уже 101 гол. Даже не задумывался, что смогу забить больше 100 мячей в Лиге чемпионов. Круто быть в одном ряду с Месси и Роналду», - передает слова польского бомбардира газета Marca.