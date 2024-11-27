Левандовски: «Круто быть в одном ряду с Месси и Роналду»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал достижение отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов.
«Я очень рад. 100 голов – красивая отметка, однако я забил уже 101 гол. Даже не задумывался, что смогу забить больше 100 мячей в Лиге чемпионов. Круто быть в одном ряду с Месси и Роналду», - передает слова польского бомбардира газета Marca.
Напомним, что в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» обыграли французский «Брест» со счетом 3:0. В прошедшей встрече Левандовски отметился двумя забитыми мячами. За каталонский гранд Роберт играет с лета 2022 года.
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