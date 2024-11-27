​Ким мин Джэ - второй азиатский игрок, забивший «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В европейском футболе состоялись матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» принимала дома французский «ПСЖ», это было повторение финала розыгрыша 2019/2020 и мюнхенцы снова победили - и снова с минимальным преимуществом. Единственный гол забил корейский защитник Ким Мин Джэ.

Как оказалось, он стал всего лишь вторым азиатским игроком, поразившим ворота «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов. Любопытно, что первым был игрок московского «Спартака» Рашид Рахимов из Таджикистана, он забил в ворота «ПСЖ» в 1994 году. Тот гол также стал для «ПСЖ» первым пропущенным в Лиге чемпионов за всё время истории участия в этом турнире.