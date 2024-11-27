​«Милан» забивает по три мяча в трёх матчах кряду в Лиге чемпионов - такого не было с 1989-го

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» выиграл в Братиславе у местного «Слована» со счётом 3:2. Таким образом, «Милан», очень плохо начавший турнир, выиграл уже три последних матча, и в каждом из них он забил по три мяча.

Сперва это были три гола ворота «Брюгге», затем три гола ворота мадридского «Реала», и сейчас - три гола в ворота «Слована». Как оказалось, «Милан» впервые с 1989 года забил по три мяча в трёх матчах подряд европейских турниров.

Тогда, в 1989 году, «Милан» выиграл Кубок чемпионов, обыграв в финале румынский клуб «Стяуа».