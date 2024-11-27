Хакими высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии»

«Мы пытались показать свою игру, знали, что это будет тяжелый поединок против сильного соперника. Хотели контролировать ход встречи, однако «Бавария» отлично прессинговала и держала мяч. Теперь нам нужно сосредоточиться на оставшихся трех матчах», - передает слова марокканского латераля пресс-служба УЕФА.