Хакими высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался после гостевого поражения от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов УЕФА. Парижане уступили со счетом 0:1.
«Мы пытались показать свою игру, знали, что это будет тяжелый поединок против сильного соперника. Хотели контролировать ход встречи, однако «Бавария» отлично прессинговала и держала мяч. Теперь нам нужно сосредоточиться на оставшихся трех матчах», - передает слова марокканского латераля пресс-служба УЕФА.
Парижский гранд неудачно выступает в Лиге чемпионов. После пяти матчей команда Луиса Энрике набрала четыре очка и занимает 26-е место в таблице.
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