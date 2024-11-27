Ольмо: «Барселона» вернулась на свой уровень»

«Очень хорошо, что мы смогли вернуться на свой уровень и одержали третью победу в Лиге чемпионов перед своими зрителями. «Барселона» провела матч спокойно, однако были моменты, когда мы должны были играть более вертикально», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.