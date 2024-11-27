Ольмо: «Барселона» вернулась на свой уровень»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо высказался о домашней победе над французским «Брестом» в пятом туре Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:0.
«Очень хорошо, что мы смогли вернуться на свой уровень и одержали третью победу в Лиге чемпионов перед своими зрителями. «Барселона» провела матч спокойно, однако были моменты, когда мы должны были играть более вертикально», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 12 баллов и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Французы с десятью очками идут на девятой позиции.
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