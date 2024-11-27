Игрок «Арсенала» Сака дал комментарий после победы 5:1

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о разгромной победе над португальским «Спортингом» в пятом туре Лиги чемпионов. «Канониры» выиграли со счетом 5:1.
«Мы понимали, что это важный матч. «Арсенал» проиграл последнюю встречу в Лиге чемпионов. На эту игру мы вышли с полной уверенностью в своих силах. Мы показали футбол высокого уровня. Доволен нашим выступлением», - приводит слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.
Подопечные Микеля Артеты набрали десять баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
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