Хаби Алонсо оценил разгромную победу «Байера» в Лиге чемпионов

В матче пятого тура Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» одержал крупную победу над австрийским «Зальцбургом» со счетом 5:0. Об этом результате высказался главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.
«Нас полностью устраивает игра и результат. Команда отлично играла с самого старта. На стадионе была потрясающая атмосфера. Прекрасный вечер для нас. У нас в копилке десять баллов, впереди еще три матча. Все в наших руках», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.
Немецкий клуб набрал десять баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.
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