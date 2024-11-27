Хаби Алонсо оценил разгромную победу «Байера» в Лиге чемпионов

«Нас полностью устраивает игра и результат. Команда отлично играла с самого старта. На стадионе была потрясающая атмосфера. Прекрасный вечер для нас. У нас в копилке десять баллов, впереди еще три матча. Все в наших руках», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.