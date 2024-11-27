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Лига чемпионов

Зоммер подвёл итоги матча «Интера» против «РБ Лейпцига»

27 Ноября 2024 • 09:29 Комментировать

Вратарь миланского «Интера» Янн Зоммер высказался о минимальной победе над немецким «РБ Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов. «Нерадзурри» выиграли со счетом 1:0.

«У нас возникли трудности после перерыва. Мы успешно защищались и забили только один гол. Нужен был второй мяч, чтобы снять напряжение. Мы смогли набрать важные три очка. Благодаря командной работе «Интер» смог провести очередной «сухой» матч», - передает слова швейцарского футболиста пресс-служба УЕФА.

Подопечные Симоне Индзаги набрали 13 баллов и возглавили турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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