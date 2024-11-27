Зоммер подвёл итоги матча «Интера» против «РБ Лейпцига»

«У нас возникли трудности после перерыва. Мы успешно защищались и забили только один гол. Нужен был второй мяч, чтобы снять напряжение. Мы смогли набрать важные три очка. Благодаря командной работе «Интер» смог провести очередной «сухой» матч», - передает слова швейцарского футболиста пресс-служба УЕФА.